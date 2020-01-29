***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2020 11:17
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814995
BIST
13:50120.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 639,67
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.930
13:505,9532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9553
En Düşük
5,9367
13:506,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5547
En Düşük
6,5379
13:50300,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,82
|Açılış
|: 300,63
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
300,87
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|6,54
|30.001.977
|% 14,94
|
|DESA
|5,17
|25.835.976
|% 12,88
|
|AFYON
|7,72
|307.096.541
|% 12,21
|
|KRSTL
|2,36
|295.086.560
|% 11,32
|
|BEYAZ
|3,80
|1.895.891
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,80
|15.130.253
|% -15,31
|
|BURVA
|17,00
|93.984
|% -15,00
|
|QNBFL
|122,60
|231.717
|% -14,62
|
|HUBVC
|35,00
|3.222.922
|% -12,76
|
|ESCOM
|2,50
|2.329.268
|% -11,97
|
|THYAO
|14,18
|724.920.927
|% 0,07
|
|ISFIN
|4,50
|468.316.059
|% 3,21
|
|KRDMD
|2,90
|436.201.301
|% 0,35
|
|PETKM
|4,09
|330.945.750
|% 0,00
|
|ASELS
|23,44
|317.957.691
|% 0,95
|
|KRDMD
|2,90
|436.201.301
|% 0,35
|
|KRSTL
|2,36
|295.086.560
|% 11,32
|
|ISGYO
|1,88
|236.579.123
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,50
|468.316.059
|% 3,21
|
|PETKM
|4,09
|330.945.750
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7157
|7,7544
|% 0,05
|
|Frank
|6,0762
|6,1128
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5808
|1,5887
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|2,03
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,85
|
|Cumhuriyet
|1.988
|2.018
|-7,00
|
|Tam
|1.981
|2.030
|-5,04
|
|Yarım
|957
|982
|-2,43
|
|Çeyrek
|480
|491
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,27
|59,27
|0,46
|