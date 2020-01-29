***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2020 16:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815160
BIST
17:07119.739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -62,23
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:075,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0199
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9612
En Düşük
5,9367
17:076,5534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:07300,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,04
|Açılış
|: 300,82
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|457.647.156
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.116.883
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,10
|12.602.964
|% 17,03
|
|OYLUM
|6,28
|48.353.635
|% 10,37
|
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,40
|21.153.294
|% -19,65
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,83
|50.500.702
|% -14,27
|
|THYAO
|14,15
|1.037.828.409
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|730.206.923
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|590.186.428
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|515.580.262
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|465.029.286
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|730.206.923
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|465.029.286
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,21
|464.002.035
|% 4,25
|
|ISGYO
|1,87
|343.939.399
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,41
|590.186.428
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7202
|7,7589
|% 0,11
|
|Frank
|6,0806
|6,1172
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,20
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|-2,25
|
|Yarım
|959
|983
|-1,08
|
|Çeyrek
|481
|492
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,57
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