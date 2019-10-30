***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 526.963.588 517.657.837Kasa14 2.039 1.002Bankalar14 307.563.589 320.570.433Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 471 -16Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 219.397.489 197.086.418FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 2.705.323.555 2.334.496.432Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 686.081.133 573.585.026Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 183.379.149 55.437.380Krediler11 82.433.074 47.231.715Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11 1.757.955.007 1.662.767.119Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)11 -4.524.808 -4.524.808ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 20.880.408.801 17.057.549.365Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 54.951.601 55.964.785Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -2.574 -2.574Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12 38.521.407 34.863.790Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12 20.786.938.367 16.966.723.364Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 117.996 117.996Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -117.996 -117.996İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 2.662 12.549Personelden Alacaklar12 2.662 12.549DİĞER ALACAKLAR126.278.050 50.363.825Verilen Depozito Ve Teminatlar157.639 100.441Diğer Çeşitli Alacaklar47 126.244.222 50.364.178Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-123.811 -100.794GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 38.769.235 36.252.496Ertelenmiş Üretim Giderleri27.543.783 23.411.109Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri176.083 94.148Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler11.049.369 12.747.239DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2 25.239 22.128Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar8.444 8.303İş Avansları16.795 13.825CARİ VARLIKLAR TOPLAMI24.277.771.130 19.996.354.632CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0DİĞER ALACAKLAR0 231.161Diğer Çeşitli Alacaklar354.972Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-123.811FİNANSAL VARLIKLAR9,45.d 22.120.727 21.225.636İştirakler9,45.d 22.120.727 21.225.636MADDİ VARLIKLAR239.104.171 183.963.677Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 145.729.755 145.729.755Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.700.000 4.700.000Makine ve Teçhizatlar6 54.131.930 45.818.086Demirbaş ve Tesisatlar6 5.931.112 5.807.620Motorlu Taşıtlar6 592.474 502.597Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 12.898.580 12.371.453Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 59.772.687 533.750Birikmiş Amortismanlar (-)6 -44.652.367 -31.499.584MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 17.098.395 27.541.661Haklar8 86.229.134 83.364.583Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -69.130.739 -55.822.922GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI2.816.070 661.369Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler2.816.070 661.369DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR4.619.682 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 4.619.682CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI285.759.045 233.623.504TOPLAM VARLIKLAR24.563.530.175 20.229.978.136YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 6.522.129 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 14.621.977Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -8.099.848ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 21.186.149.006 17.277.943.412Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 31.272.071 20.123.620Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19,10 4.663.824 4.054.710Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar19 21.146.862.559 17.250.229.880Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar3.350.552 3.535.202İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 158.089 185.751Ortaklara Borçlar19,45 102.444 131.097Personele Borçlar19 55.528 54.560Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19 117 94DİĞER BORÇLAR19 15.233.609 19.247.308Alınan Depozito ve Teminatlar19 947.133 1.054.058Diğer Çeşitli Borçlar19,47 14.286.476 18.193.250SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 2.107.975.243 1.899.412.052Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 44.997.259 40.711.220Devam Eden Riskler Karşılığı - Net84.101 18.510Matematik Karşılıklar - Net17 1.938.565.061 1.740.281.090Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 89.920.214 90.266.489İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net377.973 410.153Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 34.030.635 27.724.590ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI46.096.181 34.212.244Ödenecek Vergi ve Fonlar17.309.544 11.559.320Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3.597.747 2.626.675Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler399 117Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 82.990.000 68.607.000Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -57.801.509 -48.580.868DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 30.034.528 23.886.690Maliyet Giderleri Karşılığı23 30.034.528 23.886.690GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 8.648.391 3.867.847Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 544.824 238.053Gider Tahahkkukları19 8.102.884 3.623.133Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 683 6.661DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI23.400.817.176 19.258.755.304UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 48.781.176 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 100.181.123Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -51.399.947ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0DİĞER BORÇLAR0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22,23 21.679.801 18.079.050Kıdem Tazminatı Karşılığı22,23 21.679.801 18.079.050GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 4.062.693Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 4.062.693UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI70.460.977 22.141.743ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15 430.000.000 430.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15 430.000.000 430.000.000SERMAYE YEDEKLERİ4.190.243 4.190.243Sermayeye Eklenecek Satış Karları4.190.243 4.190.243KAR YEDEKLERİ321.141.542 161.480.354Yasal Yedekler15 173.916.965 156.456.501Statü Yedekleri15 52.676.523 32.870.889Olağanüstü Yedekler15 120.044.612 33.273.713Finansal Varlıkların Değerlemesi15,16 -20.843.730 -56.447.893Diğer Kar Yedekleri15 -4.652.828 -4.672.856GEÇMİŞ YILLAR KARLARI99.448.038 98.747.310GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI237.472.199 254.663.182Dönem Net Karı237.472.199 254.663.182AZINLIK PAYLARIÖZSERMAYE TOPLAMI1.092.252.022 949.081.089TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE24.563.530.175 20.229.978.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5 346.761 524.031 81.886 216.937Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)346.761 524.031 81.886 216.937Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 502.939 521.093 324.697 95.110Brüt Yazılan Primler (+)963.215 885.997 505.489 209.242Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -460.276 -364.904 -180.792 -114.132Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-90.587 2.938 -158.710 88.913Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-197.405 -154.596 -198.185 49.680Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 106.818 157.534 39.475 39.233Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-65.591 0 -84.101 32.914Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-117.742 -146.639 49.899Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)52.151 62.538 -16.985Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)5 -1.309.510 -1.239.166 -646.969 -401.969Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-448.861 -522.792 -362.039 -133.015Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-160.072 -324.899 -89.603 -135.001Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-189.898 -354.150 -89.603 -135.001Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 29.826 29.251Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-288.789 -197.893 -272.436 1.986Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-388.942 -249.339 -377.522 -957Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 100.153 51.446 105.086 2.943İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-96 -697 0 -697İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)5.259 -1.018 -1.831 -3.157İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)-5.355 321 1.831 2.460Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-2.529 -11.540 -1.139 -3.760Faaliyet Giderleri (-)32 -858.024 -704.137 -283.791 -264.497Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-962.749 -715.135 -565.083 -185.032HAYAT TEKNİK GELİR5 855.063.548 911.864.026 305.980.548 411.574.185Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)656.445.719 470.908.283 279.328.943 154.145.539Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 660.641.171 466.541.971 283.366.141 154.896.641Brüt Yazılan Primler (+)676.953.927 481.054.466 288.065.034 158.851.632Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -16.312.756 -14.512.495 -4.698.893 -3.954.991Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-4.195.452 4.366.312 -4.037.198 -751.102Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-5.784.097 3.022.169 -3.352.446 -262.419Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10 1.588.645 1.344.143 -684.752 -488.683Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri26 192.979.532 432.039.957 25.209.266 253.615.445Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5.638.297 8.915.786 1.442.339 3.813.201Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5.638.297 8.915.786 1.442.339 3.813.201HAYAT TEKNİK GİDER5 -692.769.815 -795.668.336 -233.582.741 -375.420.197Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-410.655.126 -365.183.066 -140.745.680 -136.380.848Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-402.997.985 -348.260.242 -134.914.606 -129.213.467Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-411.317.584 -352.001.495 -138.544.464 -130.294.669Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 8.319.599 3.741.253 3.629.858 1.081.202Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-7.657.141 -16.922.824 -5.831.074 -7.167.381Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-7.097.181 -17.775.901 -4.957.320 -8.005.203Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -559.960 853.077 -873.754 837.822İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)32.276 -79.989 -15.621 150.735İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)568.349 -130.965 22.136 58.456İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)-536.073 50.976 -37.757 92.279Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-93.799.592 -276.699.493 -22.752.554 -189.239.562Matematik Karşılıklar (-)-93.528.250 -277.486.124 -22.872.740 -189.166.802Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-69.368.176 -193.577.367 -20.230.095 -129.820.698Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-24.160.074 -83.908.757 -2.642.645 -59.346.104Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -271.342 786.631 120.186 -72.760Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)-271.342 786.631 120.186 -72.760Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-6.303.516 -4.423.158 -2.864.080 -1.408.488Faaliyet Giderleri (-)32 -182.043.857 -149.282.630 -67.204.806 -48.542.034TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT162.293.733 116.195.690 72.397.807 36.153.988EMEKLİLİK TEKNİK GELİR5,25 311.656.902 268.651.213 107.715.848 89.842.483Fon İşletim Gelirleri25 219.280.675 188.908.779 78.920.053 64.506.381Yönetim Gideri Kesintisi25 44.359.790 34.606.643 13.972.887 11.890.203Giriş Aidatı Gelirleri25 37.206.657 35.782.448 11.828.587 10.046.205Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 10.498.035 9.000.829 2.898.386 3.274.094Diğer Teknik Gelirler25 311.745 352.514 95.935 125.600EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ5 -242.219.552 -203.169.619 -82.595.267 -70.372.990Toplam Fon Giderleri (-)-20.039.696 -18.086.543 -6.533.775 -5.330.264Faaliyet Giderleri (-)32 -205.121.847 -170.033.385 -70.275.602 -59.128.216Diğer Teknik Giderler (-)-15.121.325 -13.295.086 -5.285.942 -4.958.653Ceza Ödemeleri (-)-1.936.684 -1.754.605 -499.948 -955.857TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK69.437.350 65.481.594 25.120.581 19.469.493II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-962.749 -715.135 -565.083 -185.032TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT162.293.733 116.195.690 72.397.807 36.153.988TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK69.437.350 65.481.594 25.120.581 19.469.493GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ230.768.334 180.962.149 96.953.305 55.438.449YATIRIM GELİRLERİ26 116.901.341 103.082.036 36.722.784 37.966.810Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler89.737.426 79.629.972 50.278.126 37.271.725Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar21.384.243 4.652.278 8.607.593 1.829.863Finansal Yatırımların Değerlemesi-9.961.465 -9.056.200 -25.680.316 -18.125.665Kambiyo Karları36 6.605.796 20.634.808 199.289 14.927.414İştiraklerden Gelirler26 5.191.763 3.891.417 1.883.991 1.163.857Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7,26 636.384 619.907 220.436 193.683Diğer Yatırımlar3.307.194 2.709.854 1.213.665 705.933YATIRIM GİDERLERİ (-)-43.995.902 -22.340.967 -15.632.810 -9.415.810Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-11.252.269 -2.718.928 -3.980.336 -696.349Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-305.979 -50.440 -305.979 -10.379Kambiyo Zararları (-)36 -4.659.833 -3.967.608 -1.871.340 -3.263.329Amortisman Giderleri (-)5 -27.777.821 -15.603.991 -9.475.155 -5.445.753DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)16.788.426 -18.143.877 9.317.010 -5.499.667Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -2.118.777 -3.372.856 226.475 -1.423.071Reeskont Hesabı (+/-)47 100.794 75.330Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21 18.791.952 -14.460.434 9.133.195 -3.879.889Diğer Gelir ve Karlar886.687 233.254 19.370 13.727Diğer Gider ve Zararlar (-)-872.230 -619.171 -62.030 -210.434DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 237.472.199 198.999.341 96.065.289 63.609.782Dönem Karı veya Zararı320.462.199 243.559.341 127.360.289 78.489.782Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -82.990.000 -44.560.000 -31.295.000 -14.880.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları237.472.199 198.999.341 96.065.289 63.609.782Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri668.140.165 416.436.351Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri609.114 2.518.344Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri385.430.145 362.974.580Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-291.598.051 -230.628.197Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-239.575.119 -187.446.382Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit523.006.254 363.854.696Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-77.827.641 -44.611.004Diğer Nakit Girişleri108.164.430 52.491.224Diğer Nakit Çıkışları (-)-160.383.333 -145.957.509Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit392.959.710 225.777.407YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı2.510.579 2.094.205Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -13.240.621 -19.240.684Mali Varlık İktisabı (-)-724.455.242 -36.443.267Mali Varlıkların Satışı567.834.589 188.302.269Alınan Faiz189.245.791 171.638.647Alınan Temettüler4.828.118 10.744.802Diğer Nakit Girişleri23.857.193 34.497.086Diğer Nakit Çıkışları (-)-345.287.194 -265.723.834Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-294.706.787 85.869.224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIÖdenen Temettüler (-)38 -136.125.454 -175.293.934Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-136.125.454 -175.293.934KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİNakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-37.872.531 136.352.697Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 338.091.030 214.555.740Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 300.218.499 350.908.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 9.775.232 128.969.833 15.753.835 20.627.044 226.591.810 102.405.178 934.122.932 934.122.932Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 9.775.232 128.969.833 15.753.835 20.627.044 226.591.810 102.405.178 934.122.932 934.122.932Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-13.439 -13.439 -13.439Varlıklarda Değer Artışı15 -104.566.404 -104.566.404 -104.566.404Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 -154.800 4.208.023 532.375 4.585.598 4.585.598Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)198.999.341 198.999.341 198.999.341Dağıtılan Temettü38 -175.293.934 -175.293.934 -175.293.934Yedeklere Transfer15 27.486.668 17.117.054 15.092.420 -55.505.899 -4.190.243 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -94.791.172 156.456.501 32.870.889 35.551.225 198.999.341 98.747.310 857.834.094 857.834.094Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089Muhasebe Politikasında DeğişikliklerYeni Bakiye430.000.000 -56.447.893 156.456.501 32.870.889 32.791.100 254.663.182 98.747.310 949.081.089 949.081.089Sermaye ArttırımıNakitİç Kaynaklardanİşletmenin Aldığı Kendi Hisse SenetleriGelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-19.146 -19.146 -19.146Varlıklarda Değer Artışı15 35.604.163 35.604.163 35.604.163Yabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazanç ve Kayıplar15 39.174 5.499.269 700.728 6.239.171 6.239.171Enflasyon Düzeltme FarklarıDönem Net Karı (Zararı)237.472.199 237.472.199 237.472.199Dağıtılan Temettü38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454Yedeklere Transfer15 17.460.464 19.805.634 86.770.899 -124.036.997 0Dönem Sonu Bakiyesi430.000.000 -20.843.730 173.916.965 52.676.523 119.582.027 237.472.199 99.448.038 1.092.252.022 1.092.252.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795576BIST