***ANHYT* *ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ANHYT******ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [ANHYT]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Kuleleri, Kule 2, 17. katta yer alan 1.033 m2'lik alanda kiracı olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile kira sözleşmesine ilişkin ek protokol imzalanmış olup, kiracının güncel kira bedeli ekspertiz kira değerinin üzerindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814136BIST