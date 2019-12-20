***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.'nin faaliyet izniinin iptal edildiğine dair, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU'nun 30919 Sayılı Resmi Gazetesi ekte tarafınıza sunulmuştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804519BIST