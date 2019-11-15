***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi
15.11.2019 10:32
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB" olarak teyit ederken "Negatif" olan görünümü "Durağan" olarak revize etmiş, Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise AA+(tur) "Durağan" olarak olarak teyit etmiştir.
Bu değişiklik, Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümlerini "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesi sonucunda yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799078
BIST
11:49104.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 937,19
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:495,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:496,3543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:49271,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 271,82
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,70
|3.927.769
|% 14,23
|
|KLNMA
|42,94
|20.185.487
|% 11,36
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.847.956
|% -6,50
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|KLGYO
|2,57
|34.995.685
|% -4,10
|
|THYAO
|13,67
|446.827.576
|% 0,44
|
|GARAN
|9,82
|129.839.425
|% 0,82
|
|ASELS
|19,16
|114.761.478
|% 1,05
|
|KARSN
|1,35
|111.072.736
|% 6,30
|
|HALKB
|5,76
|110.684.125
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.072.736
|% 6,30
|
|THYAO
|13,67
|446.827.576
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,33
|72.209.318
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,76
|80.937.755
|% 1,47
|
|OZGYO
|1,27
|28.749.819
|% -3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4012
|7,4383
|% 0,28
|
|Frank
|5,8079
|5,8429
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5327
|1,5404
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-3,96
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,06
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,33
|62,33
|0,05
|
Seans Raporu
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