***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB" olarak teyit ederken "Negatif" olan görünümü "Durağan" olarak revize etmiş, Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise AA+(tur) "Durağan" olarak olarak teyit etmiştir.Bu değişiklik, Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümlerini "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesi sonucunda yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799078BIST