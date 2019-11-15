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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi

15.11.2019 10:32
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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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08.08.2019
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB" olarak teyit ederken "Negatif" olan görünümü "Durağan" olarak revize etmiş, Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise AA+(tur)  "Durağan" olarak olarak teyit etmiştir.
Bu değişiklik, Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümlerini "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesi sonucunda yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799078


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