***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
07.10.2019 17:33
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
25.12.2018
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Caner Çimenbiçer (Yönetim Kurulu Başkanı), Fikret Utku Özdemir (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),Kemal Emre Sayar (İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2018 yılında Teftiş Kurulu tarafından 42 adet, İç Kontrol tarafından 2 adet rapor sunulmuştur
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı
Caner Çimenbiçer
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mehmet Şencan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı olan Genel Müdür ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimizin yer aldığı grup için poliçe bulunmakla birlikte KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 kişi / %22,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790979
BIST