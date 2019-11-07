***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
07.11.2019 14:55
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/11/2019
Açıklama
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, Şirketimiz için 07.11.2018 tarihinde 9,51 olarak belirlediği Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,55 olarak güncellemiştir. Söz konusu nota ait alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,82 97,23 96,7 94,23 95,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797180
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3439
18:05273,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,04
|Açılış
|: 273,62
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.881.128
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|124.791.850
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.086.879
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.576.860
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.168.282
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.738.738
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.708.203
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.590.562
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.366.810.782
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|658.007.091
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.384.356
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|494.685.101
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|376.256.561
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.366.810.782
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|658.007.091
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|376.256.561
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.937.640
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.662.387
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3309
|7,3676
|% -0,52
|
|Frank
|5,7480
|5,7826
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5247
|1,5324
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-8,34
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|0,62
|
Seans Raporu
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17:55XU100
Endeks 103, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 8, 509.00 milyon TL de
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17:55THYAO
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