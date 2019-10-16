***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2019 08:48
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793399
BIST
09:5593.515
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -1.742,90
|Açılış
|: 93.515
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|Önceki Kapanış
|: 95.258
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93.515
En Düşük
93.515
09:555,9109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 5,8950
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9326
En Düşük
5,8955
09:556,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
|: 6,5400
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6,5515
En Düşük
6,5154
09:55281,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 281,77
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|Önceki Kapanış
|: 281,63
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283,02
En Düşük
281,24