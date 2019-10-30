***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 4.796.107.612 4.073.578.282Kasa14 55.277 50.393Alınan Çekler0 0Bankalar14 4.296.570.559 3.622.011.617Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -34.923 -79.251Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 499.516.699 451.595.523Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 1.268.713.512 1.027.605.968Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 884.176.656 848.053.222Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 384.536.856 179.552.746Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 1.448.396.579 1.537.481.807Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.172.200.239 1.312.946.060Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -26.670.382 -16.172.744Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 221.389.828 178.909.631Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 81.476.894 61.798.860Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 339.587.040 296.775.530Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -339.587.040 -296.775.530İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 32.342.246 27.284.163Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar5.838 5.838Diğer Çeşitli Alacaklar32.363.448 27.278.325Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-27.040 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI685.940.921 446.034.042Ertelenmiş Üretim Giderleri17 406.883.074 366.819.267Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 279.057.847 79.214.775Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ VARLIKLAR2.843.908 40.471.523Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar1.319.000 1.144.629Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 0 38.869.531Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 1.089.347 457.363Personele Verilen Avanslar4.2, 12 435.561 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI8.234.344.778 7.152.455.785CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 326.932 1.627.433Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar326.932 332.552Diğer Çeşitli Alacaklar0 1.419.890Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 -125.009Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 449.780.000 516.860.000Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 449.780.000 516.860.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 173.528.679 119.925.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 63.595.000 63.680.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 14.956.000 14.956.000Makine ve Teçhizatlar6 85.185.240 80.830.314Demirbaş ve Tesisatlar6 14.754.978 14.507.592Motorlu Taşıtlar6 4.593.622 1.777.765Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 28.492.178 26.004.573Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 62.910.958 3.858.074Birikmiş Amortismanlar (-)6 -100.959.297 -85.688.651Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 83.225.328 72.803.483Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 184.599.760 141.722.051Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -130.701.713 -113.739.685Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 13.077.281 28.571.117GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 2.871.308 9.445.638Ertelenmiş Üretim Giderleri17 2.871.308 9.445.638Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 0 30.913.525Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 0 30.913.525Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI709.732.247 751.575.746TOPLAM VARLIKLAR8.944.077.025 7.904.031.531YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 312.763.445 53.578.314Kredi Kuruluşlarına Borçlar20 305.299.444 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 7.464.001 53.578.314ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 570.646.738 652.398.576Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 361.022.819 434.090.965Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 5.773.721 5.179.090Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 7.660.118 8.527.925Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 200.513.448 210.877.517Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)-4.323.368 -6.276.921İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 390.494 261.029Ortaklara Borçlar15.362 8.081İştiraklere Borçlar0 38.024Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar375.132 214.924Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 105.030.555 95.240.548Alınan Depozito ve Teminatlar9.510.210 9.454.992Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar32.114.979 32.118.883Diğer Çeşitli Borçlar64.241.381 54.917.816Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-836.015 -1.251.143SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 5.575.507.448 5.000.323.117Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 1.969.147.451 1.882.729.609Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.26, 17 47.443.436 60.191.140Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1,17 3.558.916.561 3.057.402.368İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 23.591.204 51.729.635Ödenecek Vergi ve Fonlar31.537.669 47.639.759Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri5.174.532 4.089.876Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 66.942.044 79.313.444Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -80.063.041 -79.313.444Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI200.972.862 191.781.489Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 116.901.574 117.840.030Gider Tahahkkukları23 84.071.288 73.916.295Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 25.164DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 13.519.756 2.399.183Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.775.044 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 2.744.712 2.399.183KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.802.422.502 6.047.711.891UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 55.604.997 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 55.604.997 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 212.864.489 184.257.505Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 1.647.591 808.205Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 211.216.898 183.449.300DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 26.812.783 25.856.081Kıdem Tazminatı Karşılığı23 26.812.783 25.856.081Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI295.282.269 210.113.586ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE500.000.000 500.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 500.000.000 500.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 33.552.905 30.848.808Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 33.552.905 30.848.808KAR YEDEKLERİ971.700.535 776.180.979Yasal Yedekler15 79.495.589 55.788.874Statü Yedekleri15 54.795.571 34.160.337Olağanüstü Yedekler15 418.663.457 258.017.194Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 379.645.521 389.114.177Diğer Kar Yedekleri15 39.100.397 39.100.397GEÇMİŞ YILLAR KARLARI31.601.927 31.601.927GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI309.516.887 307.574.340Dönem Net Karı309.516.887 304.870.243Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı15 0 2.704.097AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.846.372.254 1.646.206.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE8.944.077.025 7.904.031.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR3.984.619.852 3.418.177.480 1.345.890.073 1.331.797.934Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)3.090.176.798 2.629.556.003 1.090.715.474 933.131.552Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 3.164.686.322 2.712.758.233 984.372.248 883.396.132Brüt Yazılan Primler (+)17 4.635.820.096 4.077.565.218 1.375.868.535 1.217.857.774Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 -1.375.790.448 -1.276.775.032 -359.381.306 -306.514.204SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -95.343.326 -88.031.953 -32.114.981 -27.947.438Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -87.257.228 -77.296.711 108.576.008 60.158.168Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -118.679.673 -192.151.564 218.897.289 182.022.981Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 28.883.750 112.447.747 -111.735.666 -120.159.282Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)2.538.695 2.407.106 1.414.385 -1.705.531Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 12.747.704 -5.905.519 -2.232.782 -10.422.748Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 46.219.355 4.874.598 2.675.686 -4.612.874Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 -33.471.651 -10.780.117 -4.908.468 -5.809.874Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri853.429.757 736.523.450 236.788.755 343.357.064Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5.846.463 6.043.104 1.381.367 2.630.855Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5.846.463 6.043.104 1.381.367 2.630.855Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)35.166.834 46.054.923 17.004.477 52.678.463HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-3.484.695.671 -3.037.184.221 -1.204.073.278 -1.178.997.182Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -2.604.386.990 -2.306.713.209 -913.296.095 -923.546.683Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17, 29 -2.102.872.797 -1.846.198.696 -723.541.142 -655.439.813Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -2.763.382.281 -2.283.809.180 -902.367.222 -819.461.801Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10, 17 660.509.484 437.610.484 178.826.080 164.021.988Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -501.514.193 -460.514.513 -189.754.953 -268.106.870Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -852.551.288 -971.621.601 -417.969.013 -596.050.849Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 351.037.095 511.107.088 228.214.060 327.943.979İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -27.767.598 -24.030.018 -8.375.637 -8.016.170Faaliyet Giderleri (-)32 -747.569.518 -601.742.108 -245.487.164 -212.544.347Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -104.971.565 -104.698.886 -36.914.382 -34.889.982Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -109.003.059 -108.060.111 -38.212.216 -35.866.953Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)4.031.494 3.361.225 1.297.834 976.971TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI499.924.181 380.993.259 141.816.795 152.800.752HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI499.924.181 380.993.259 141.816.795 152.800.752TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ499.924.181 380.993.259 141.816.795 152.800.752YATIRIM GELİRLERİ1.096.240.882 1.230.971.367 275.178.525 351.752.027Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 180.695.611 161.891.940 61.012.658 59.129.840Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 71.802.416 38.820.214 10.760.900 11.048.315Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 80.724.052 60.788.974 36.025.316 38.097.655Kambiyo Karları4.2 220.752.885 896.804.120 -190.906.025 266.052.165İştiraklerden Gelirler4.2,9 26.000.000 34.000.000 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler2.117.366 1.001.842 700.840 16.064Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler4.2 514.148.552 37.664.277 357.584.836 -22.592.012Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-1.144.527.350 -1.251.454.397 -289.907.556 -362.015.456Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -17.579.082 -319.434 -3.362.864 -109.755Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -4.335.532 -13.972.642 170.193 -4.562.578Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -60.625.779 -23.681.844 -51.520.826 -7.569.281Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-853.429.757 -736.523.450 -236.788.755 -343.357.064Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -27.709.171 -40.192.013 55.787.097 261.213.833Kambiyo Zararları (-)4.2 -148.023.277 -415.622.999 -42.125.395 -259.798.989Amortisman Giderleri (-)6, 8 -32.824.752 -21.142.015 -12.067.006 -7.831.622Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-75.178.782 -11.021.814 -53.317.820 -16.480.985Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -28.344.600 -59.148.472 -20.588.537 -58.716.822Reeskont Hesabı (+/-)47 -23.408.440 -8.045.943 -3.554.135 -6.497.932Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 0 55.180.636 -2.360.353 48.614.732Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)35 -26.700.883 0 -26.700.883 0Diğer Gelir ve Karlar3.718.830 1.173.779 237.500 220.196Diğer Gider ve Zararlar (-)-443.689 -181.814 -351.412 -101.159Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI309.516.887 232.127.770 79.444.763 60.051.699Dönem Karı veya Zararı376.458.931 349.488.415 73.769.944 126.056.338Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -66.942.044 -117.360.645 5.674.819 -66.004.639Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları309.516.887 232.127.770 79.444.763 60.051.699Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri5.184.054.081 4.823.323.486Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-5.138.427.374 -4.375.257.894Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-62.158.231 -135.565.032Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit-16.531.524 312.500.560Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)19 -41.193.510 -65.966.926Diğer Nakit Girişleri-9.565.344 -7.944.297Diğer Nakit Çıkışları (-)-17.446.775 -53.789.481Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-84.737.153 184.799.856YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı267.499 146.658Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -97.074.637 -39.719.116Mali Varlık İktisabı (-)11 -2.823.236.618 -1.334.578.038Mali Varlıkların Satışı11 3.038.715.154 1.380.677.424Alınan Faiz252.498.027 194.673.899Alınan Temettüler26.000.000 34.000.000Diğer Nakit Girişleri860.399.926 680.494.319Diğer Nakit Çıkışları (-)-495.683.227 -309.212.389Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit761.886.124 606.482.757FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 0Ödenen Temettüler (-)2.23 -106.382.031 -64.083.155Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-106.382.031 -64.083.155KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ-123.381.123 254.975.921Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış447.385.817 982.175.379Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.852.398.838 2.121.236.256Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.299.784.655 3.103.411.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 629.061.481 0 0 42.470.727 22.689.973 229.000.686 184.196.626 31.601.927 1.639.021.420 0 1.639.021.420Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 629.061.481 0 0 42.470.727 22.689.973 229.000.686 184.196.626 31.601.927 1.639.021.420 0 1.639.021.420Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 1.460.735 4.000.000 0 5.460.735 0 5.460.735Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -223.534.977 0 0 0 0 0 0 0 -223.534.977 0 -223.534.977Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 232.127.770 0 232.127.770 0 232.127.770Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.083.155 0 -64.083.155 0 -64.083.155Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 13.318.147 11.470.364 99.324.960 -124.113.471 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 405.526.504 0 0 55.788.874 34.160.337 329.786.381 232.127.770 31.601.927 1.588.991.793 0 1.588.991.793Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 389.114.177 0 0 55.788.874 34.160.337 327.966.399 307.574.340 31.601.927 1.646.206.054 0 1.646.206.054Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 389.114.177 0 0 55.788.874 34.160.337 327.966.399 307.574.340 31.601.927 1.646.206.054 0 1.646.206.054Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 0 6.500.000 0 6.500.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -9.468.656 0 0 0 0 0 0 0 -9.468.656 0 -9.468.656Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 309.516.887 0 309.516.887 0 309.516.887Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.382.031 0 -106.382.031 0 -106.382.031Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 23.706.715 20.635.234 163.350.360 -207.692.309 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 379.645.521 0 0 79.495.589 54.795.571 491.316.759 309.516.887 31.601.927 1.846.372.254 0 1.846.372.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795652BIST