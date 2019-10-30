***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 4.796.107.612 4.073.578.282Kasa14 55.277 50.393Alınan Çekler0 0Bankalar14 4.296.570.559 3.622.011.617Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -34.923 -79.251Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 499.516.699 451.595.523Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 1.268.713.512 1.027.605.968Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 884.176.656 848.053.222Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 384.536.856 179.552.746Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 1.448.396.579 1.537.481.807Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.172.200.239 1.312.946.060Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -26.670.382 -16.172.744Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 221.389.828 178.909.631Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 81.476.894 61.798.860Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 339.587.040 296.775.530Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -339.587.040 -296.775.530İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 32.342.246 27.284.163Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar5.838 5.838Diğer Çeşitli Alacaklar32.363.448 27.278.325Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-27.040 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI685.940.921 446.034.042Ertelenmiş Üretim Giderleri17 406.883.074 366.819.267Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 279.057.847 79.214.775Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ VARLIKLAR2.843.908 40.471.523Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar1.319.000 1.144.629Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 0 38.869.531Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 1.089.347 457.363Personele Verilen Avanslar12 435.561 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI8.234.344.778 7.152.455.785CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 326.932 1.627.433Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar326.932 332.552Diğer Çeşitli Alacaklar0 1.419.890Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 -125.009Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 218.450.404 189.816.218Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 218.450.404 189.816.218İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 173.528.679 119.925.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 63.595.000 63.680.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 14.956.000 14.956.000Makine ve Teçhizatlar6 85.185.240 80.830.314Demirbaş ve Tesisatlar6 14.754.978 14.507.592Motorlu Taşıtlar6 4.593.622 1.777.765Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 28.492.178 26.004.573Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 62.910.958 3.858.074Birikmiş Amortismanlar (-)6 -100.959.297 -85.688.651Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 83.225.328 72.803.483Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 184.599.760 141.722.051Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -130.701.713 -113.739.685Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 13.077.281 28.571.117GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 2.871.308 9.445.638Ertelenmiş Üretim Giderleri17 2.871.308 9.445.638Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 0 30.913.525Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 0 30.913.525Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI478.402.651 424.531.964TOPLAM VARLIKLAR8.712.747.429 7.576.987.749YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 312.763.445 53.578.314Kredi Kuruluşlarına Borçlar20 305.299.444 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 7.464.001 53.578.314ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 570.646.738 652.398.576Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 361.022.819 434.090.965Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 5.773.721 5.179.090Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 7.660.118 8.527.925Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 200.513.448 210.877.517Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)-4.323.368 -6.276.921İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 390.494 261.029Ortaklara Borçlar15.362 8.081İştiraklere Borçlar0 38.024Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar375.132 214.924Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 105.030.555 95.240.548Alınan Depozito ve Teminatlar9.510.210 9.454.992Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar32.114.979 32.118.883Diğer Çeşitli Borçlar64.241.381 54.917.816Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-836.015 -1.251.143SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 5.575.507.448 5.000.323.117Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 1.969.147.451 1.882.729.609Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.26, 17 47.443.436 60.191.140Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1,17 3.558.916.561 3.057.402.368İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 23.591.204 51.729.635Ödenecek Vergi ve Fonlar31.537.669 47.639.759Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri5.174.532 4.089.876Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 66.942.044 79.313.444Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -80.063.041 -79.313.444Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI200.972.862 191.781.489Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 116.901.574 117.840.030Gider Tahahkkukları23 84.071.288 73.916.295Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 25.164DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 13.519.756 2.399.183Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.775.044 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 2.744.712 2.399.183KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.802.422.502 6.047.711.891UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 55.604.997 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 55.604.997 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 212.864.489 184.257.505Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 1.647.591 808.205Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net