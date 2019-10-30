***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
30.10.2019 19:19
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 4.796.107.612 4.073.578.282
Kasa
14 55.277 50.393
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 4.296.570.559 3.622.011.617
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -34.923 -79.251
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 499.516.699 451.595.523
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 1.268.713.512 1.027.605.968
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 884.176.656 848.053.222
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 384.536.856 179.552.746
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 1.448.396.579 1.537.481.807
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.172.200.239 1.312.946.060
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -26.670.382 -16.172.744
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 221.389.828 178.909.631
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 81.476.894 61.798.860
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 339.587.040 296.775.530
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -339.587.040 -296.775.530
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 32.342.246 27.284.163
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
5.838 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar
32.363.448 27.278.325
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-27.040 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
685.940.921 446.034.042
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 406.883.074 366.819.267
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 279.057.847 79.214.775
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
2.843.908 40.471.523
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.319.000 1.144.629
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 0 38.869.531
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 1.089.347 457.363
Personele Verilen Avanslar
12 435.561 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
8.234.344.778 7.152.455.785
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 326.932 1.627.433
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
326.932 332.552
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 1.419.890
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 -125.009
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 218.450.404 189.816.218
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 218.450.404 189.816.218
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 173.528.679 119.925.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 63.595.000 63.680.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 14.956.000 14.956.000
Makine ve Teçhizatlar
6 85.185.240 80.830.314
Demirbaş ve Tesisatlar
6 14.754.978 14.507.592
Motorlu Taşıtlar
6 4.593.622 1.777.765
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 28.492.178 26.004.573
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 62.910.958 3.858.074
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -100.959.297 -85.688.651
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 83.225.328 72.803.483
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 184.599.760 141.722.051
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -130.701.713 -113.739.685
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 13.077.281 28.571.117
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 2.871.308 9.445.638
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 2.871.308 9.445.638
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 0 30.913.525
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 0 30.913.525
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
478.402.651 424.531.964
TOPLAM VARLIKLAR
8.712.747.429 7.576.987.749
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 312.763.445 53.578.314
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
20 305.299.444 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 7.464.001 53.578.314
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 570.646.738 652.398.576
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 361.022.819 434.090.965
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 5.773.721 5.179.090
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 7.660.118 8.527.925
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 200.513.448 210.877.517
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-4.323.368 -6.276.921
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 390.494 261.029
Ortaklara Borçlar
15.362 8.081
İştiraklere Borçlar
0 38.024
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
375.132 214.924
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 105.030.555 95.240.548
Alınan Depozito ve Teminatlar
9.510.210 9.454.992
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
32.114.979 32.118.883
Diğer Çeşitli Borçlar
64.241.381 54.917.816
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-836.015 -1.251.143
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 5.575.507.448 5.000.323.117
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.969.147.451 1.882.729.609
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 47.443.436 60.191.140
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 3.558.916.561 3.057.402.368
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 23.591.204 51.729.635
Ödenecek Vergi ve Fonlar
31.537.669 47.639.759
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.174.532 4.089.876
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 66.942.044 79.313.444
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -80.063.041 -79.313.444
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
200.972.862 191.781.489
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 116.901.574 117.840.030
Gider Tahahkkukları
23 84.071.288 73.916.295
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 25.164
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 13.519.756 2.399.183
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10.775.044 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 2.744.712 2.399.183
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.802.422.502 6.047.711.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6,20 55.604.997 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 55.604.997 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 212.864.489 184.257.505
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.647.591 808.205
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net