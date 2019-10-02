***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Fikret Utku Özdemir'in Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Böylelikle Kurumsal Yönetim Kurulu Komitesi Sayın Fatih Anıl (Başkan), Sayın Fikret Utku Özdemir (Üye), Sayın Fatih Gören (Üye) ve Sayın Kemal Emre Sayar'dan (Üye) teşekkül edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789729BIST