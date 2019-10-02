***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.10.2019 20:15
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Fikret Utku Özdemir'in Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Böylelikle Kurumsal Yönetim Kurulu Komitesi Sayın Fatih Anıl (Başkan), Sayın Fikret Utku Özdemir (Üye), Sayın Fatih Gören (Üye) ve Sayın Kemal Emre Sayar'dan (Üye) teşekkül edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789729
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