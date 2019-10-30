***ANSGR* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.10.2019 09:51
***ANSGR******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ANSGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
ISMEN
Dönem
14.10.2019 - 25.10.2019
Açıklamalar
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) paylarında 14.10.2019 - 25.10.2019 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795283
BIST
14:3499.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -329,06
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.513
En Düşük
98.504
14:345,7261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
14:346,3661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:34275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,54
|Açılış
|: 275,03
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,15
|265.638.998
|% 14,13
|
|KLMSN
|13,22
|41.432.791
|% 12,89
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|BERA
|2,72
|25.101.940
|% 10,57
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,90
|6.271.980
|% -7,00
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,68
|481.851.299
|% -1,35
|
|ISFIN
|2,69
|461.812.263
|% -0,74
|
|GARAN
|9,34
|357.728.164
|% -1,37
|
|FENER
|16,15
|265.638.998
|% 14,13
|
|AKBNK
|7,03
|196.260.293
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,69
|461.812.263
|% -0,74
|
|IHLGM
|0,73
|80.399.230
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,19
|49.972.680
|% -2,46
|
|THYAO
|11,68
|481.851.299
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.728.164
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3620
|7,3990
|% 0,02
|
|Frank
|5,7503
|5,7850
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5233
|1,5310
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.494
|5,78
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|2,59
|
|Yarım
|878
|900
|1,26
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|-0,39
|