***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.01.2020 17:04
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2019 yılı 4.dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım satım bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 46.755,74 % 0,000914 % 0,057623 % 6.305,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808434
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:055,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
18:056,6584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0284
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6497
18:05301,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,19
|Açılış
|: 301,87
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,04
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8169
|7,8561
|% -0,29
|
|Frank
|6,1288
|6,1657
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5871
|1,5951
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|6,87
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|0,03
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-0,97
|
Seans Raporu
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