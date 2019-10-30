***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787Transferler-185.551 185.551Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.256.961 -1.256.961 -1.256.961Dönem Sonu Bakiyeler13 5.701.830 134.585 1.016.372 -1.256.961 5.595.826 5.595.826Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712Transferler-1.919.075 1.919.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-541.465 -541.465 -541.465Dönem Sonu Bakiyeler3 5.701.830 134.585 -902.703 -541.465 4.392.247 4.392.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-411.923 -570.250Dönem Karı (Zararı)-541.465 -1.256.961Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-541.465 -1.256.961Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler290.847 573.355Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 45.556 -916Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler59.877 23.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 59.877 23.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.050 5.350Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 16.050 5.350Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-94.031 894.639Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17,18 1.365.826 991.799Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -1.459.857 -97.160Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 263.395 -348.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-138.634 38.879Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -78.459 44.711İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-88.091 58.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.632 -13.557Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.456 -40.189İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -70.456 -40.189Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 7.177 54.772İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.016 11.909İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.193 42.863Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.104 -20.415İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.104 -20.415Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-389.252 -644.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.671 0Diğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)0 74.477Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI391.841 580.091Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları406.014 662.880Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.173 -82.789Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -14.173 -82.789FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.082 9.841NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.082 9.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.653 24.032DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.571 33.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.571 29.653Finansal Yatırımlar3.951.344 4.279.379Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.951.344 4.279.379Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 3.951.344 4.279.379Ticari Alacaklar6 293.629 215.170İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 279.113 191.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.516 24.148Peşin Ödenmiş Giderler7 85.263 14.807İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 85.263 14.807ARA TOPLAM4.339.807 4.539.009TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.339.807 4.539.009DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 1.000 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.000 1.000Maddi Duran Varlıklar1.198 1.953Tesis, Makine ve Cihazlar9 1.198 1.953Maddi Olmayan Duran Varlıklar113.687 144.313Bilgisayar Yazılımları10 113.687 144.313Ertelenmiş Vergi Varlığı19 341.620 605.015TOPLAM DURAN VARLIKLAR457.505 752.281TOPLAM VARLIKLAR4.797.312 5.291.290KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 80.541 73.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,21 26.817 36.832İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 53.724 36.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 59.115 61.349Diğer Borçlar8 19.576 14.238İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 19.576 14.238ARA TOPLAM159.232 148.951TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.232 148.951UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 245.833 208.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 245.833 208.627TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER245.833 208.627TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER405.065 357.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.392.247 4.933.712Ödenmiş Sermaye13 5.701.830 5.701.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler134.585 134.585Yasal Yedekler13 134.585 134.585Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -902.703 1.016.372Net Dönem Karı veya Zararı-541.465 -1.919.075TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.392.247 4.933.712TOPLAM KAYNAKLAR4.797.312 5.291.290Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.009.694 2.064.381 803.614 553.680TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14 2.009.694 2.064.381 803.614 553.680BRÜT KAR (ZARAR)2.009.694 2.064.381 803.614 553.680Genel Yönetim Giderleri15,16 -2.424.715 -2.734.787 -802.355 -845.957Pazarlama Giderleri15,16 -16.084 -10.138 -3.476 -5.014Araştırma ve Geliştirme Giderleri15,16 -2.450 -9.116 -1.400 -6.881Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.612.966 196.061 256.780 -17.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.457.481 -1.112.226 64.408 -74.087ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-278.070 -1.605.825 317.571 -395.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-278.070 -1.605.825 317.571 -395.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-278.070 -1.605.825 317.571 -395.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-263.395 348.864 -24.683 76.832Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -263.395 348.864 -24.683 76.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806DÖNEM KARI (ZARARI)-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-541.465 -1.256.961 292.888 -318.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795365BIST