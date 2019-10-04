***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,00020557Bağımsız Denetim Ücreti8.120,01 % 0,01075877Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.188,3 % 0,04264854Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu498,44 % 0,00066042Gecelik Ters Repo Komisyonu28.198,85 % 0,03736264Vadeli Ters Repo Komisyonu3.079,9 % 0,00408078Borsa Para Piyasası Komisyonu2.054,85 % 0,00272262Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler489.634,47 % 0,64875114TOPLAM GİDERLER563.929,97 % 0,74719048DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.473.388,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790370BIST