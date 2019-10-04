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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2019 16:37
GÜNCEL HABERLER
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,15 % 0,00020557
Bağımsız Denetim Ücreti
8.120,01 % 0,01075877
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.188,3 % 0,04264854
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
498,44 % 0,00066042
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.198,85 % 0,03736264
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.079,9 % 0,00408078
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.054,85 % 0,00272262
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
489.634,47 % 0,64875114
TOPLAM GİDERLER
563.929,97 % 0,74719048
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.473.388,31 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790370


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