***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:37
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,15 % 0,00020557
Bağımsız Denetim Ücreti
8.120,01 % 0,01075877
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.188,3 % 0,04264854
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
498,44 % 0,00066042
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.198,85 % 0,03736264
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.079,9 % 0,00408078
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.054,85 % 0,00272262
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
489.634,47 % 0,64875114
TOPLAM GİDERLER
563.929,97 % 0,74719048
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.473.388,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790370
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71