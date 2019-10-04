***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:37
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 yılı 3 dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,15 % 0,00086949
Bağımsız Denetim Ücreti
3.758,19 % 0,0210617
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.512,95 % 0,08693787
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
6.522,07 % 0,03655107
Tahvil Bono Komisyonu
234,09 % 0,00131189
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.919,49 % 0,04998672
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.453,22 % 0,01935258
Borsa Para Piyasası Komisyonu
854,96 % 0,00479138
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
2.029,88 % 0,01137588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
277.778,76 % 1,5567312
TOPLAM GİDERLER
319.218,76 % 1,78896977
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.843.720,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790371
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71