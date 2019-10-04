***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 3 dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,00086949Bağımsız Denetim Ücreti3.758,19 % 0,0210617Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.512,95 % 0,08693787Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu6.522,07 % 0,03655107Tahvil Bono Komisyonu234,09 % 0,00131189Gecelik Ters Repo Komisyonu8.919,49 % 0,04998672Vadeli Ters Repo Komisyonu3.453,22 % 0,01935258Borsa Para Piyasası Komisyonu854,96 % 0,00479138Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu2.029,88 % 0,01137588Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler277.778,76 % 1,5567312TOPLAM GİDERLER319.218,76 % 1,78896977DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.843.720,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790371BIST