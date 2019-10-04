***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 3 dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,00098482Bağımsız Denetim Ücreti3.790,77 % 0,02406213Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.326,4 % 0,07824253Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu21.055,48 % 0,13365086Tahvil Bono Komisyonu0,04 % 0,00000025Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu9,07 % 0,00005757Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler401.625,91 % 2,54934333TOPLAM GİDERLER438.962,82 % 2,7863415DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.754.092,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790372BIST