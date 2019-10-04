***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,01836133Bağımsız Denetim Ücreti3.021,74 % 0,35760984Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri681,66 % 0,08067151Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu170,04 % 0,0201235Tahvil Bono Komisyonu71,57 % 0,00847Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu280,5 % 0,03319596Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu328,94 % 0,03892862Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.872,96 % 1,28676774TOPLAM GİDERLER15.582,56 % 1,8441285DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ844.982,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790373BIST