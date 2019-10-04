***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 3 dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,0111473Bağımsız Denetim Ücreti2.716,74 % 0,19519377Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri776,23 % 0,05577098Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu6.347,67 % 0,45607076Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.469,44 % 1,32700211TOPLAM GİDERLER28.465,23 % 2,04518492DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.391.816,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790374BIST