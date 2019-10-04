***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:37
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 yılı 3 dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,15 % 0,0111473
Bağımsız Denetim Ücreti
2.716,74 % 0,19519377
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
776,23 % 0,05577098
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
6.347,67 % 0,45607076
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.469,44 % 1,32700211
TOPLAM GİDERLER
28.465,23 % 2,04518492
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.391.816,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790374
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71