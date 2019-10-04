***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 3 dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,0017621Bağımsız Denetim Ücreti3.204,56 % 0,03639537Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.147,62 % 0,06982079Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.377,59 % 0,0156458Gecelik Ters Repo Komisyonu1.281,69 % 0,01455663Vadeli Ters Repo Komisyonu505,54 % 0,0057416Borsa Para Piyasası Komisyonu1.039,5 % 0,01180599Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.463,88 % 0,99335962TOPLAM GİDERLER101.175,53 % 1,1490879DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.804.855,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790375BIST