***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:37
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 yılı 3 dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,15 % 0,0017621
Bağımsız Denetim Ücreti
3.204,56 % 0,03639537
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.147,62 % 0,06982079
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.377,59 % 0,0156458
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.281,69 % 0,01455663
Vadeli Ters Repo Komisyonu
505,54 % 0,0057416
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.039,5 % 0,01180599
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
87.463,88 % 0,99335962
TOPLAM GİDERLER
101.175,53 % 1,1490879
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.804.855,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790375
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71