***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:37
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Açıklama
2019 yılı 3 dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,15 % 0,00017071
Bağımsız Denetim Ücreti
10.405,91 % 0,01144921
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
67.547,08 % 0,07431938
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
104,87 % 0,00011538
Gecelik Ters Repo Komisyonu
66.024,24 % 0,07264386
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20.325,2 % 0,02236301
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.374,19 % 0,02791822
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
546.094,69 % 0,60084638
TOPLAM GİDERLER
736.031,33 % 0,80982615
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
90.887.572,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790377
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71