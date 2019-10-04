***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 3 dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,00017071Bağımsız Denetim Ücreti10.405,91 % 0,01144921Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.547,08 % 0,07431938Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu104,87 % 0,00011538Gecelik Ters Repo Komisyonu66.024,24 % 0,07264386Vadeli Ters Repo Komisyonu20.325,2 % 0,02236301Borsa Para Piyasası Komisyonu25.374,19 % 0,02791822Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler546.094,69 % 0,60084638TOPLAM GİDERLER736.031,33 % 0,80982615DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.887.572,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790377BIST