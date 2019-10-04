***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 3 dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri370,61 % 0,00998741Bağımsız Denetim Ücreti2.294,25 % 0,06182679Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.195,83 % 0,03222593Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu3.688,98 % 0,09941279Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.638,14 % 0,87955166TOPLAM GİDERLER40.187,81 % 1,08300458DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.710.770,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790380BIST