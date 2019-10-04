***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 16:37
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 yılı 3 dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
370,61 % 0,00998741
Bağımsız Denetim Ücreti
2.294,25 % 0,06182679
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.195,83 % 0,03222593
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
3.688,98 % 0,09941279
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.638,14 % 0,87955166
TOPLAM GİDERLER
40.187,81 % 1,08300458
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.710.770,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790380
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,21
|Açılış
|: 275,42
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71