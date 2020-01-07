***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,00019121Bağımsız Denetim Ücreti14.995,05 % 0,01848038Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.662,25 % 0,05627562Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu747,59 % 0,00092135Gecelik Ters Repo Komisyonu40.794,65 % 0,05027664Vadeli Ters Repo Komisyonu3.079,9 % 0,00379577Borsa Para Piyasası Komisyonu2.133,6 % 0,00262952Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler750.510,89 % 0,92495374TOPLAM GİDERLER858.079,08 % 1,05752423DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.140.370,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808454BIST