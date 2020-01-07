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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2020 17:05
GÜNCEL HABERLER


% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,15 % 0,00019121
Bağımsız Denetim Ücreti
14.995,05 % 0,01848038
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.662,25 % 0,05627562
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
747,59 % 0,00092135
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.794,65 % 0,05027664
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.079,9 % 0,00379577
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.133,6 % 0,00262952
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
750.510,89 % 0,92495374
TOPLAM GİDERLER
858.079,08 % 1,05752423
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.140.370,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808454


BIST




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112.348
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 7,23 39.845.645 % 19,90  
DERAS 4,04 89.666.908 % 15,76  
DAGHL 2,88 15.656.108 % 14,74  
BURVA 11,63 7.084.019 % 14,47  
HUBVC 16,99 97.446.737 % 14,03  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8169 7,8561 % -0,29  
Frank 6,1288 6,1657 % -0,19  
Riyal 1,5871 1,5951 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.573 6,87  
Altın Gr. 302 302 1,18  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 0,21  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 0,03  
B. Petrol 67,94 67,94 -0,97  
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