***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 4. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,00086127Bağımsız Denetim Ücreti7.195,97 % 0,0399465Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.647,31 % 0,11461801Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu9.406,15 % 0,05221572Tahvil Bono Komisyonu253,76 % 0,00140868Gecelik Ters Repo Komisyonu12.308,89 % 0,06832951Vadeli Ters Repo Komisyonu3.453,22 % 0,01916963Borsa Para Piyasası Komisyonu854,96 % 0,00474608Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.274,88 % 0,01817962Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler377.662,35 % 2,09649138TOPLAM GİDERLER435.212,64 % 2,4159664DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.014.018,7008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808455BIST