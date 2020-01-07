***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 4. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,0009393Bağımsız Denetim Ücreti6.769,56 % 0,04098407Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.362,68 % 0,10511662Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu38.418,15 % 0,23259002Tahvil Bono Komisyonu0,04 % 0,00000024Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu18,08 % 0,00010946Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler545.653,54 % 3,30347941TOPLAM GİDERLER608.377,2 % 3,68321913DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.517.540,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808456BIST