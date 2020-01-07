***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,01447234Bağımsız Denetim Ücreti5.733,75 % 0,53484229Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.197,88 % 0,11173785Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu765,15 % 0,07137294Tahvil Bono Komisyonu71,57 % 0,00667603Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu280,5 % 0,02616495Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu12.611,35 % 1,17638253Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.090,58 % 1,68748328TOPLAM GİDERLER38.905,93 % 3,62913221DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.072.044,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808457BIST