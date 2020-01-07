***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 4. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,01030743Bağımsız Denetim Ücreti5.009,5 % 0,33280732Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.273,18 % 0,08458402Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu12.869,72 % 0,8550029Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.141,28 % 1,80313738TOPLAM GİDERLER46.448,83 % 3,08583904DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.505.225,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808458BIST