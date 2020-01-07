***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 4. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,00176762Bağımsız Denetim Ücreti5.980,07 % 0,06813089Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.042,73 % 0,09163076Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.213,64 % 0,02521998Gecelik Ters Repo Komisyonu1.470,69 % 0,01675556Vadeli Ters Repo Komisyonu505,54 % 0,00575961Borsa Para Piyasası Komisyonu1.083,14 % 0,01234021Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler117.820,17 % 1,34232425TOPLAM GİDERLER137.271,13 % 1,56392888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.777.325,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808459BIST