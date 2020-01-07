***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,00016016Bağımsız Denetim Ücreti19.409,47 % 0,02003644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.947,98 % 0,10214421Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.995,46 % 0,00309222Gecelik Ters Repo Komisyonu102.711,24 % 0,10602903Vadeli Ters Repo Komisyonu20.325,2 % 0,02098175Borsa Para Piyasası Komisyonu25.374,19 % 0,02619383Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler832.982,73 % 0,85988987TOPLAM GİDERLER1.102.901,42 % 1,13852752DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.870.862,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808461BIST