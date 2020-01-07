***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 4. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,15 % 0,00044786Bağımsız Denetim Ücreti9.923,82 % 0,02864605Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.587,15 % 0,07963292Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu5.405,65 % 0,01560392Tahvil Bono Komisyonu31,66 % 0,00009139Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.462,85 % 0,01865563Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.946.687,91 % 5,61929892TOPLAM GİDERLER1.996.254,19 % 5,76237668DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.642.896,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808462BIST