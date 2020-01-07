***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 4. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,17 % 0,00325804Bağımsız Denetim Ücreti5.848,29 % 0,1227942Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.866,25 % 0,16516449Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu392,07 % 0,00823214Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.047,64 % 1,47076218TOPLAM GİDERLER84.309,42 % 1,77021105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.762.676,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808463BIST