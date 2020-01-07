***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 yılı 4. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri370,61 % 0,00788851Bağımsız Denetim Ücreti4.715,9 % 0,10037891Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.794,84 % 0,05948875Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu6.840,76 % 0,145607Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler71.660,73 % 1,52531356TOPLAM GİDERLER86.382,84 % 1,83867673DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.698.098,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808464BIST