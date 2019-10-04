***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,74Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,7453Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,7453Varsa İade Tutarı (TL)6939,42Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)1222,18Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)5717,24Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)264483,12Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 61,1535B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 89,57- Kurucu (%)% 68,27- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 31,73- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 4,8c) Saklama Ücreti (%)% 2,81d) Diğer Giderler (%)% 2,82Açıklamalar2019 yılı 3. dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790357BIST