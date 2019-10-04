***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2019 16:44
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790404
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
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5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,2400
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|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 275,51
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|Önceki Kapanış
|: 275,63
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277,29
En Düşük
273,71