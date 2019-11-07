***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2019 11:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797145
BIST
14:35102.750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.605,99
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:355,7419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:356,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:35273,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -1,81
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,18
|8.555.279
|% 13,04
|
|KLNMA
|64,00
|97.780.079
|% 12,28
|
|TGSAS
|3,47
|18.805.222
|% 9,46
|
|SRVGY
|6,10
|1.779.122
|% 7,96
|
|ODAS
|1,56
|99.211.343
|% -10,86
|
|KLMSN
|16,10
|42.467.468
|% -10,56
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,80
|14.096.703
|% -8,40
|
|DOBUR
|3,85
|12.429.087
|% -7,45
|
|THYAO
|12,34
|1.201.051.420
|% 3,35
|
|PETKM
|3,64
|353.354.938
|% 2,54
|
|GARAN
|9,67
|277.334.168
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,30
|202.527.305
|% 1,32
|
|ASELS
|18,82
|175.040.084
|% 1,13
|
|THYAO
|12,34
|1.201.051.420
|% 3,35
|
|PETKM
|3,64
|353.354.938
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,30
|202.527.305
|% 1,32
|
|ODAS
|1,56
|99.211.343
|% -10,86
|
|YGYO
|0,48
|29.700.387
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3587
|7,3956
|% -0,14
|
|Frank
|5,7690
|5,8038
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5264
|1,5340
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-7,65
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|-11,81
|
|Yarım
|874
|896
|-5,72
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,86
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|0,82
|
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