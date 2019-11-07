***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2019 11:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797147
BIST
14:34102.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.614,02
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:345,7428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0065
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:346,3721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:34273,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,80
|Açılış
|: 273,87
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,23
|8.483.119
|% 13,46
|
|KLNMA
|64,30
|96.389.616
|% 12,81
|
|TGSAS
|3,46
|18.728.769
|% 9,15
|
|SRVGY
|6,11
|1.748.795
|% 8,14
|
|KLMSN
|16,10
|42.317.715
|% -10,56
|
|ODAS
|1,57
|99.129.897
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,76
|14.000.931
|% -8,57
|
|DOBUR
|3,85
|12.358.879
|% -7,45
|
|THYAO
|12,33
|1.178.221.615
|% 3,27
|
|PETKM
|3,63
|351.398.791
|% 2,25
|
|GARAN
|9,67
|272.423.959
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,30
|200.583.808
|% 1,32
|
|ASELS
|18,82
|169.977.748
|% 1,13
|
|PETKM
|3,63
|351.398.791
|% 2,25
|
|THYAO
|12,33
|1.178.221.615
|% 3,27
|
|KRDMD
|2,30
|200.583.808
|% 1,32
|
|YYAPI
|0,46
|33.906.405
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|99.129.897
|% -10,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3603
|7,3973
|% -0,12
|
|Frank
|5,7686
|5,8034
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5266
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-7,98
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-12,14
|
|Yarım
|873
|896
|-5,87
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,57
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|0,84
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