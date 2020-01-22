***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
22.01.2020 13:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Tasarruf sahiplerine duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813955
BIST
14:15123.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 11,23
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
14:155,9332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
14:156,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
14:15297,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 297,27
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,71
|24.371.170
|% 15,81
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.596.607
|% 14,95
|
|BURVA
|23,00
|296.225
|% 14,31
|
|VAKKO
|6,31
|29.131.310
|% 13,90
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|BERA
|4,37
|124.741.950
|% -7,22
|
|THYAO
|14,87
|953.505.937
|% -0,07
|
|IPEKE
|9,85
|705.548.192
|% 11,80
|
|HALKB
|7,10
|671.768.253
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,08
|553.033.484
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|476.843.714
|% -0,24
|
|KRDMD
|3,08
|553.033.484
|% -1,60
|
|ALBRK
|1,77
|305.509.344
|% 1,72
|
|PETKM
|4,08
|476.843.714
|% -0,24
|
|HALKB
|7,10
|671.768.253
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,22
|93.882.375
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7339
|7,7727
|% 0,21
|
|Frank
|6,0815
|6,1182
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5765
|1,5844
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-0,70
|
|Altın Gr.
|297
|297
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.996
|9,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,57
|
|Yarım
|947
|972
|6,08
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,34
|
Seans Raporu
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