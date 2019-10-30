***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 23.575.708 19.490.122 8.245.951 7.696.011Satışların Maliyeti-15.968.210 -13.354.694 -5.520.482 -5.185.275TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4 7.607.498 6.135.428 2.725.469 2.510.736BRÜT KAR (ZARAR)7.607.498 6.135.428 2.725.469 2.510.736Genel Yönetim Giderleri-1.193.844 -891.503 -409.140 -353.604Pazarlama Giderleri-4.484.376 -3.752.295 -1.603.703 -1.509.756Araştırma ve Geliştirme Giderleri-186.464 -141.064 -64.921 -51.018Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 677.082 1.801.299 161.467 1.133.164Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -397.632 -656.836 -90.618 -345.858ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.022.264 2.495.029 718.554 1.383.664Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 3.096 8.204 1.622 1.457Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -6.735 -3.896 -4.582 -150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 24.388 15.481 8.016 -18.797FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.043.013 2.514.818 723.610 1.366.174Finansman Gelirleri24 2.482.736 2.497.576 1.114.988 1.599.003Finansman Giderleri25 -3.693.757 -4.333.284 -1.569.052 -2.633.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)831.992 679.110 269.546 331.844Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-120.871 -104.176 -16.514 -79.087Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -229.974 -204.262 -47.253 -122.949Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 109.103 100.086 30.739 43.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)711.121 574.934 253.032 252.757DÖNEM KARI (ZARARI)711.121 574.934 253.032 252.757Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.294 3.012 12.689 1.515Ana Ortaklık Payları684.827 571.922 240.343 251.242Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 1,01300000 0,84600000 0,35600000 0,37200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 1,01300000 0,84600000 0,35600000 0,37200000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.964.650 430.262Dönem Karı (Zararı)711.121 574.934Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)711.121 574.934Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.670.705 3.035.534Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler776.690 495.524Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30 52.346 29.636Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 559.723 637.229Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler23 0 -94Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.040.379 658.955Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -115.833 -37.979Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 1.156.212 696.934Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler22 -29.197 -46.950Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24, 25 60.236 1.416.729Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler24, 25 96.542 -249.206Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24, 25 96.542 -249.206Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -24.388 -15.481Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 120.871 104.176Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -681 -4.214İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 4.320 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24, 25 13.864 9.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.297.435 -3.090.945Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.741.538 -2.948.333Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-610.973 -2.457.030Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-127.601 8.741Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.187.478 2.469.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-78.846 -82.352Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.005 133.906Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)32.462 40.701İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.588 -255.787Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.084.391 519.523Vergi İadeleri (Ödemeleri)-119.741 -89.261YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.413.873 -1.215.830Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -406.321 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 -112.480 -57.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.685 9.909Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-898.757 -1.077.008Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -117.759Alınan Temettüler0 26.265FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-677.975 1.506.848Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.072.460 4.403.465Kredilerden Nakit Girişleri4.072.460 4.403.465İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.493.188 -2.081.393Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -199.280 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri-154.998 177.499Ödenen Temettüler0 -435.000Ödenen Faiz-1.001.007 -584.526Alınan Faiz111.902 36.033Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24, 25 -13.864 -9.230YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-127.198 721.280Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi263.383 919.975NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)136.185 1.641.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.337.278 2.580.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.473.463 4.222.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.481.640 5.341.524Ticari Alacaklar9.581.280 7.756.311İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 34.888 12.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 9.546.392 7.744.252Türev Araçlar8 8.261 28.405Stoklar10 5.979.253 5.087.676Peşin Ödenmiş Giderler17 309.588 181.987Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 126.182 118.220Diğer Dönen Varlıklar20 730.857 681.903ARA TOPLAM22.217.061 19.196.026TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.217.061 19.196.026DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 2.510 1.856Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 2.510 1.856Ticari Alacaklar65.836 35.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 65.836 35.690Türev Araçlar8 0 166.813Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 470.164 346.605Maddi Duran Varlıklar13 5.614.898 4.534.276Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.506.034 3.108.815Şerefiye756.337 507.966Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 2.749.697 2.600.849Peşin Ödenmiş Giderler51.046 100.033Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.014.171 878.247TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.724.659 9.172.335TOPLAM VARLIKLAR32.941.720 28.368.361KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 3.903.431 4.022.086Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.050.400 1.494.640Ticari Borçlar5.870.829 4.734.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 613.649 441.597İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.257.180 4.292.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 389.978 344.171Diğer Borçlar395.117 268.863İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 30.043 27.794İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 365.074 241.069Türev Araçlar8 4.156 251.095Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 40.420 42.978Kısa Vadeli Karşılıklar682.906 582.339Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 682.906 582.339Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.217.265 756.340ARA TOPLAM14.554.502 12.496.956TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.554.502 12.496.956UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 7.898.368 6.431.552Diğer Borçlar7.472 28.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 7.472 28.180Türev Araçlar8 60.986 0Uzun Vadeli Karşılıklar488.779 445.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar327.574 289.560Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 161.205 155.868Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 524.042 511.386Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 254.879 235.697TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.234.526 7.652.243TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.789.028 20.149.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.007.732 8.183.347Ödenmiş Sermaye21 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları21 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-196.607 -176.633Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-196.607 -176.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-198.576 -177.981Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.969 1.348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.435.397 2.275.865Yabancı Para Çevrim Farkları3.108.994 2.871.675Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-673.597 -595.810Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-53.710 5.405Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-619.887 -601.215Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 409.115 409.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.515.065 3.663.309Net Dönem Karı veya Zararı684.827 851.756Kontrol Gücü Olmayan Paylar144.960 35.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.152.692 8.219.162TOPLAM KAYNAKLAR32.941.720 28.368.361Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.410.341 842.949 4.253.290 6.880.998 34.079 6.915.077Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-114.859 -114.859 -114.859 -114.859Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-114.859 -114.859 -114.859 -114.859Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.295.482 842.949 4.138.431 6.766.139 34.079 6.800.218Transferler40.122 802.827 -842.949 -40.122 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.288 -364 -51.652 -51.652 2.391.695 -281.772 0 2.109.923 571.922 571.922 2.630.193 18.124 2.648.317Dönem Karı (Zararı)571.922 571.922 571.922 3.012 574.934Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-51.288 -364 -51.652 -51.652 2.391.695 -281.772 0 2.109.923 0 2.058.271 15.112 2.073.383Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-435.000 -435.000 -435.000 -12.110 -447.110Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -164.190 1.645 -162.545 0 0 0 0 0 -162.545 4.013.820 0 0 0 -694.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.319.596 409.115 0 0 0 3.663.309 571.922 4.235.231 8.961.332 40.093 9.001.425Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Transferler0 851.756 -851.756 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.595 621 -19.974 -19.974 237.319 -77.787 0 159.532 684.827 684.827 824.385 26.143 850.528Dönem Karı (Zararı)684.827 684.827 684.827 26.294 711.121Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.595 621 -19.974 -19.974 237.319 -77.787 0 159.532 0 139.558 -151 139.407Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması83.002 83.002Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -198.576 1.969 -196.607 0 0 0 0 0 -196.607 3.108.994 0 0 0 -673.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.435.397 409.115 0 0 0 4.515.065 684.827 5.199.892 9.007.732 144.960 9.152.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)711.121 574.934 253.032 252.757DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.974 -51.652 -2.620 -6.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.068 -63.787 -3.033 -7.825Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.343 -249 -646 -120Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları654 -383 477 50Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.783 12.767 582 1.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.816 12.748 606 1.558Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-33 19 -24 -3Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar159.381 2.125.035 -284.059 1.538.829Yabancı Para Çevrim Farkları234.899 2.378.792 -267.661 1.710.341Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-60.986 0 -64.794 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-60.986 0 -64.794 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.938 -374.615 56.477 -252.504Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-9.277 38.443 -9.910 25.441Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)2.269 28.015 -5.082 19.508Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)-11.546 10.428 -4.828 5.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.683 82.415 1.829 55.551Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi13.417 0 14.254 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.266 82.415 -12.425 55.551DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.407 2.073.383 -286.679 1.532.489TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)850.528 2.648.317 -33.647 1.785.246Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.143 18.124 9.268 10.720Ana Ortaklık Payları824.385 2.630.193 -42.915 1.774.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795495BIST