***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
22.10.2019 13:53
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2019 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları şlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 30/10/2019
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794217
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
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|Önceki Kapanış
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98.367
En Düşük
97.268
18:055,8049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
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|Açılış
|: 5,8320
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|Önceki Kapanış
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5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6,4950
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6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,98
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 276,98
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|Önceki Kapanış
|: 279,61
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279,98
En Düşük
276,64