***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz 2019 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları şlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek- - -3. Çeyrek01/01/2019 30/09/2019 30/10/2019Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794217BIST