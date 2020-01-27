***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
27.01.2020 15:57
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2019 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçları 07.02.2020 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 07/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814598
BIST
17:11120.755
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -1.386,45
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
17:115,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:116,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:11302,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,43
|Açılış
|: 302,78
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.777.328
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.293.362
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,00
|362.819.088
|% 18,69
|
|SARKY
|6,65
|30.707.461
|% 17,08
|
|PNSUT
|16,53
|125.618.831
|% 16,41
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|RYSAS
|11,90
|10.188.227
|% -6,59
|
|THYAO
|14,23
|1.217.517.329
|% -2,13
|
|GUSGR
|2,71
|964.984.494
|% -1,45
|
|PETKM
|4,09
|756.539.484
|% 0,49
|
|ASELS
|23,48
|607.225.639
|% 2,35
|
|TKNSA
|12,00
|362.819.088
|% 18,69
|
|GUSGR
|2,71
|964.984.494
|% -1,45
|
|CEMAS
|1,56
|305.423.215
|% 2,63
|
|PETKM
|4,09
|756.539.484
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,75
|321.131.472
|% 1,16
|
|KRDMD
|2,99
|350.113.737
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% 0,06
|
|Frank
|6,1203
|6,1571
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|12,61
|
|Altın Gr.
|302
|303
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.991
|2.041
|15,93
|
|Yarım
|962
|987
|7,71
|
|Çeyrek
|483
|494
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|-1,66
|
Seans Raporu
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17:17XU030
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