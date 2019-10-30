***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
30.10.2019 18:32
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün açıklanan 2019 yılı 3. çeyrek mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2019 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795577
BIST
18:0598.692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.146,27
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
18:055,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0063
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,6996
18:056,3678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3394
18:05273,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,71
|Açılış
|: 273,77
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
273,42
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|DENIZ
|23,24
|8.691.639
|% -9,57
|
|SANEL
|3,31
|636.089
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|76.731
|% -9,09
|
|BOSSA
|5,25
|30.788.536
|% -6,25
|
|DZGYO
|3,34
|8.377.271
|% -6,18
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|GARAN
|9,23
|598.283.474
|% -2,53
|
|FENER
|15,26
|474.554.540
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,93
|330.200.276
|% -2,39
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|IHLGM
|0,73
|115.474.287
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|KRDMD
|2,19
|152.782.445
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3353
|7,3721
|% -0,35
|
|Frank
|5,7412
|5,7758
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5201
|1,5278
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|1,06
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,20
|60,20
|-1,39
|