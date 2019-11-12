***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu BB+ ve görünümünü negatif olarak teyit etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798409BIST