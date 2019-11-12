***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.11.2019 09:47
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu BB+ ve görünümünü negatif olarak teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798409
BIST
11:46103.825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 706,70
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:465,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:466,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:46269,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 269,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.252.373
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|YAPRK
|4,74
|1.336.893
|% 13,67
|
|EDIP
|1,07
|8.740.844
|% 11,46
|
|KLNMA
|39,44
|1.489.452
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|38.815.088
|% -6,52
|
|SELEC
|5,58
|4.253.191
|% -5,42
|
|HATEK
|5,41
|2.787.924
|% -5,09
|
|YATAS
|6,01
|13.678.392
|% -4,75
|
|THYAO
|13,30
|657.868.198
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|218.026.718
|% 1,76
|
|PGSUS
|67,60
|149.511.665
|% 2,27
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|KOZAA
|8,89
|97.962.789
|% 1,72
|
|IEYHO
|0,43
|38.815.088
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|THYAO
|13,30
|657.868.198
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,22
|51.570.637
|% 10,91
|
|AKENR
|0,73
|28.159.163
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3912
|7,4283
|% -0,09
|
|Frank
|5,7851
|5,8200
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-2,18
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|0,21
|