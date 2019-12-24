***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 09:48
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 26.500.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.
Bu temettü 24.12.2019 itibariyle tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804914
BIST
11:31113.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.064,38
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:315,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:316,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:31285,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,89
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.235.776
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|7,87
|32.104.438
|% 11,32
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,70
|26.461
|% -9,46
|
|ITTFH
|4,09
|37.857.922
|% -9,11
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,95
|329.311.880
|% 1,23
|
|ISCTR
|6,27
|215.523.272
|% 1,29
|
|IPEKE
|8,19
|212.315.593
|% 4,20
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|SISE
|5,34
|177.673.666
|% 1,52
|
|ZOREN
|1,80
|163.408.648
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,12
|87.320.767
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,50
|90.795.202
|% -1,32
|
|IEYHO
|0,65
|36.649.530
|% 10,17
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6694
|7,7079
|% -0,10
|
|Frank
|6,0316
|6,0680
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,17
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|0,05
|
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