***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu, sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Arçelik Pazarlama A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda, 02.01.2020 tarih ve 20-01/13-5 sayı ile Arçelik Pazarlama A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmadığına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807777BIST