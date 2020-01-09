***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Hollanda'da yerleşik ve %100 hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından, (i) yine Hollanda'da yerleşik ve %100 hissesine sahip olduğumuz Grundig Multimedia B.V.'ye ait Almanya'da yerleşik Grundig Intermedia GmbH hisselerinin satın alınması ve (ii) Ardutch B.V. tarafından geçmiş yıllarda yapılan iştirak yatırımlarından kaynaklı finansman ihtiyacının kısmen karşılanması amaçlarıyla Ardutch B.V. sermayesinde yapılacak 100 milyon Euro tutarındaki artışa Şirketimizce katılınmasına karar vermiş ve ilgili ödeme bugün gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811358BIST