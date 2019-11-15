***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.11.2019 17:53
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSARCL22117 ISIN kodlu 500.000.000 TL tahvil 3. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARCL22117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 6,1728 24,7589 27,1566 30.863.999,75 Evet
2 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 6,8602 27,516 30,491 34.300.999,79 Evet
3 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 4,3754 17,5496 18,74 21.876.999,8 Evet
4 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 3,5603 14,2805 15,0642
5 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020
6 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020
7 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020
8 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.02.2019 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22117 ISIN kodlu tahvili için 3. kupon ödemesi bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799217
BIST