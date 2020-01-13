***ARCLK* *HEKTS* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
13.01.2020 17:05
***ARCLK******HEKTS******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARCLK, HEKTS, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ARCLK 1 ARÇELIK A.S. E ARDA KERTMEN 0,872
HEKTS 2 HEKTAS TICARET T.A.S. E AYHAN AYTEN TANRIVERDI 7.456,830
YKBNK 3 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E MEHMET HALUK EMIROGLU 18.597,806
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812124
BIST
17:58120.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.699,05
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
17:585,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
17:586,5351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
17:58292,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,07
|Açılış
|: 292,80
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.060.572
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.867.844
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.486.560
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.582.378
|% 19,86
|
|AYEN
|4,36
|149.928.074
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.755.861
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|151.616.981
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.260.273
|% -4,33
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|HALKB
|6,62
|676.858.321
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|515.555.548
|% 0,79
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|478.752.864
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|316.565.179
|% 1,18
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6066
|7,6447
|% -0,57
|
|Frank
|6,0201
|6,0564
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5605
|1,5683
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-9,92
|
|Altın Gr.
|292
|293
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,45
|
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