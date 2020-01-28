***ARDYZ* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.01.2020 15:51
***ARDYZ******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814797
BIST
15:55120.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -8,73
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:555,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:556,5474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,5360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:55300,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,89
|Açılış
|: 300,70
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.387.978
|% 19,92
|
|ARENA
|12,30
|22.481.657
|% 17,14
|
|DGGYO
|6,87
|23.574.786
|% 17,04
|
|VKING
|4,47
|7.695.393
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.451.550
|% 14,58
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|RYSAS
|9,83
|11.377.935
|% -14,60
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|HUBVC
|41,54
|31.229.579
|% -9,10
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|THYAO
|14,24
|1.293.014.949
|% 0,99
|
|PETKM
|4,09
|477.943.212
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,96
|444.748.429
|% 0,00
|
|ASELS
|23,44
|374.547.335
|% 0,09
|
|ISGYO
|1,84
|352.702.177
|% 2,22
|
|ISGYO
|1,84
|352.702.177
|% 2,22
|
|KRSTL
|2,13
|329.200.053
|% 12,11
|
|KRDMD
|2,96
|444.748.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|197.328.249
|% 0,00
|
|KARSN
|1,72
|201.783.965
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7087
|7,7474
|% -0,37
|
|Frank
|6,0876
|6,1242
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5784
|1,5864
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-9,06
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.981
|2.031
|-13,95
|
|Yarım
|958
|982
|-6,74
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,11
|
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