***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ARDYZ]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarARDYZ.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., Miktar: 7.500.000 TL nominal, Aracı: MTY, Kapanış Tarihi: 30.01.2020, Fiyat: 5,30 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814965BIST